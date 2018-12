Palermo-Ascoli, highlights e gol: le azioni salienti della gara – VIDEO

Palermo-Ascoli highlights e gol: i momenti salienti del match, valido per la 18ª giornata della Serie B 2018/2019

Il Palermo torna in campo per la 18ª giornata di Serie B durante la quale affronterà l’Ascoli tra le mura amiche dello stadio Renzo Barbera. I siciliani, primi nel campionato cadetto a pari punti con il Brescia, vogliono nuovamente allungare sulle Rondinelle, uscite vincenti dall’anticipo di ieri contro la Cremonese per 3-2. I marchigiani, undicesimi in classifica, sognano un posto tra le prime della classe per partecipare ai playoff e giocarsi l’ingresso nella massima serie.

La gara è stata affidata al fischietto Fabio Piscopo della sezione di Imperia, assistito dai guardalinee Borzomì e Maccadino. Quarto uomo ufficiale è Dionisi. Ecco gli highlights di Palermo-Ascoli:

26′ – PALERMO-ASCOLI 1-0, AUTOGOL DI PERUCCHINI: retropassaggio dalla sinistra al portiere dell’Ascoli Perucchini, che azzarda il controllo con i piedi e pressato da Moreo, tenta di mandarlo a vuoto con una giravolta: la palla sbatte però su un piede dell’estremo difensore e si insacca alle sue spalle.