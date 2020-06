Palermo, l’Ad Sagramola: «Lafferty solo una suggestione»

Rinaldo Sagramola, Ad del Palermo, ha parlato del futuro del club siciliano tra la scelta del nuovo allenatore e il mercato

Sarà un nuovo inizio quello del Palermo in Serie C. A garantirlo proprio l’Ad dei rosanero Rinaldo Sagramola ai microfoni di Gol 78.

«Abbiamo scelto il mister, si tratta di un profilo capace di interpretare in modo positivo il gioco, portando una ventata di freschezza e gioventù che ci faccia divertire oltre che vincere, in un campionato molto difficile. Lafferty? È una suggestione, penso sarà destinata a rimanere tale. Non è un problema di ingaggio. Noi valutiamo diversi aspetti: tecnici, tattici, caratteriali».