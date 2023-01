Palermo, Corini: «Il ritiro a Roma per ritrovarci»

Le parole di Eugenio Corini dal ritiro romano del Palermo: «Sono felice di aver avuto questa opportunità e sto dando il meglio»

Eugenio Corini, tecnico del Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club, dal ritiro al centro del CONI di Roma. Di seguito le sue parole

RITIRO – «Questo ritiro a Roma è stato fortemente voluto da me per ritrovarci. Siamo in una struttura adeguata che ci farà lavorare bene e in conseguenza penso sia il posto giusto per iniziare la nostra attività in vista della sfida contro il Perugia fra due settimane».

COVID – «Oggi purtroppo un paio di ragazzi sono risultati positivi al Covid, ma li aspettiamo presto con noi».

RITORNO A PALERMO – «Per me è qualcosa di speciale, sono felice di aver avuto questa opportunità e sto dando il meglio assieme al mio staff per far sì che il Palermo diventi una squadra sempre più forte. Dal punto di vista della squadra i cambiamenti sono tanti, ma abbiamo superato le difficoltà insieme e ci stiamo consolidando per fare del nostro meglio nel girone di ritorno».