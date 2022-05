Palermo, un emissario del Manchester City in tribuna al Barbera. La proprietà dei citizens interessata al club rosanero

Come riportato da Sportface c’è anche l’inglese Brian Marwood tra gli oltre trentun mila spettatori presenti allo stadio Renzo Barbera per il match che vede il Palermo sfidare la Triestina nei playoff di Serie C.

Accanto a Giovanni Gardini, ex dirigente di Inter, Lazio e Verona e pronto a entrare nei quadri societari del club, ci sono dunque gli emissari del Manchester City, la cui proprietà potrebbe acquistare il club rosanero.