Palermo, ipotesi truffa: ecco la versione della compagni assicurativa bulgara a cui i rosanero si sono rivolti per la fideiussione

Colpo di scena in casa Palermo. Dopo la conferenza stampa di Salvatore Tuttolomondo, arriva anche la versione della compagnia assicurativa bulgara, Lev Insurance Company, a cui i rosanero si sono rivolti per ottenere la fideiussione bancaria necessaria per l’iscrizione alla Serie B.

Come riportato da La Repubblica di Palermo, la compagnia ha dichiarato che non ha mai emesso alcuna fideiussione nè, tanto meno, ha mai avuto incarico di farlo. Parole fine sulla vicenda?