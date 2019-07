Palermo, Lucarelli in lizza per la panchina: ecco le sue parole

Palermo, Lucarelli in lizza per la panchina dei rosanero: ecco le parole dell’ex attaccante di Livorno e Napoli

Il Palermo, dopo le tristi vicende giudiziarie, riparte dalla Serie D. La squadra rosanero è alla ricerca di un allenatore e i nomi in lizza sarebbero quelli di Bucaro e Cristiano Lucarelli.

Contattato dal Giornale di Sicilia, l’ex attaccante del Livorno ha dichiarato: «Anche se è in D, Palermo è sempre una piazza prestigiosa e importante, non si può rifiutare. Non avrei nessun problema a scendere di categoria».