Pallone d’Oro, il Real ancora furente; Ronaldo: «Non per denigrare Rodri, ma non lo meritava»

Pallone d’Oro, non si affievolisce la rabbia del Real Madrid per la mancata vittoria di Vinicius Jr: le parole dell’ex Galactico Ronaldo

Intervistato da Marca, l’ex attaccante dell’Inter, Ronaldo il Fenomeno, si è espresso così riguardo al Pallone d’Oro 2024 assegnato a Rodri non senza polemiche. Anche secondo la leggenda brasiliana l’avrebbe meritato il suo connazionale Vinicius, del Real Madrid. Poi l’ex Blancos ha voluto dedicare anche un pensiero allo storico presidente del madrileni, Florentino Perez, spiegando il tipo di rapporto che ha con lui. Queste le sue dichiarazioni riguardo a questi due argomenti.

PALLONE D’ORO 2024 – «Senza denigrare Rodri, Vinicius doveva vincere il Pallone d’Oro: il premio ha perso una grande occasione per incoronare Vinicius come il migliore del mondo. Non c’entra Rodrigo, sia chiaro, ma Vinicius è stato molto più decisivo la scorsa stagione».

FLORENTINO PEREZ? – «Per me è un padre. Mi ha insegnato tanto e mi ha dato tutto nel mondo del calcio».