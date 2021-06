Panchina Brescia: Cellino insiste per Filippo Inzaghi. I dettagli

Massimo Cellino cambia ancora in panchina: il presidente del Brescia vuole puntare su Filippo Inzaghi che lascia il Benevento

Massimo Cellino cambia ancora in panchina. Dopo la stagione tribolata, rimessa in pista da Clotet, il presidente del Brescia vuole dare nuovo slancio alla sua squadra puntando su un altro tecnico.

Come riportato da Sportitalia, Cellino avrebbe fatto le sue mosse per assicurarsi Filippo Inzaghi: l’ex tecnico di Milan, Venezia e Benevento vanta molti record in Serie B. Per Inzaghi sarebbe quasi un derby, visto il suo passato all’Atalanta.