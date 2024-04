Panchina Milan, i tifosi vogliono Conte, la società ha un'altra idea

I tifosi del Milan per la panchina vorrebbero Antonio Conte, ma la società starebbe valutando Conceicao del Porto

Diversi i nomi usciti nelle ultime settimane per il dopo Pioli con Ibra in prima linea a scegliere quello adatto per i rossoneri. Secondo Tuttosport, quello di Sergio Conceiçao è un profilo che piace. Il portoghese, che negli anni si è fatto una bel nome con il Porto, ha esperienza internazionale, è abituato a lavorare con i talenti e ha quella leadership caratteriale che, oggi, serve dentro lo spogliatoio di Milanello.