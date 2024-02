Panchina Napoli, le quote indicano l’allenatore per il futuro

Panchina Napoli, le quote danno indicazioni sul futuro: chi al posto di Calzona? In pole José Mourinho

Per la prossima stagione, secondo gli esperti di Better e Goldbet, è Josè Mourinho il

favorito a quota 2,50, in vantaggio su Antonio Conte, ancora fermo dopo l’esperienza al Tottenham, o erto a 4. Sull’ultimo gradino del podio Thiago Motta e Alberto Gilardino, visti a 6, davanti a Vincenzo Italiano a 8. Sale a 15 Fabio Cannavaro, mentre il ritorno in sella al club azzurro di Maurizio Sarri vale 20 volte la posta.