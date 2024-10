Balotelli, Pandev lo esalta: «Può dare ancora tanto al Genoa, di lui ho questo ricordo»

Le parole di Goran Pandev, ex attaccante del Genoa, sul ritorno di Mario Balotelli in Serie A con la maglia rossoblù. I dettagli

Goran Pandev ha parlato a Il Secolo XIX dell’arrivo di Mario Balotelli al Genoa.

BALOTELLI – «Per Mario è un’occasione importante, per il Genoa può essere l’uomo giusto perché sta vivendo un periodo di tanti infortuni e Mario può riportare qualità e grande entusiasmo. Lo conosco bene , abbiamo giocato insieme in un’Inter con tanti campioni: era giovane ma aveva già grandi colpi, in allenamento e in partita faceva cose incredibili. Ha qualità tecnica e adesso è maturato, è pronto per una sfida come quella del Genoa. Giocare al Ferraris è bellissimo, è una sensazione che non mi scordo e anche lui la proverà».

TALENTO SPRECATO – «Poteva fare molto di più di quello che ha fatto in carriera, con il talento che ha a disposizione. Però ha giocato in alcuni dei club più importanti e ha vinto tanto. Conosce bene Gilardino, hanno giocato insieme e sono sicuro che Gila è l’uomo giusto per farlo rendere al meglio. Il Genoa sta vivendo un momento molto complicato, ha perso giocatori come Vitinha, Messias, Malinovskyi e Ekuban. Uno come Balotelli può essere molto importante. E sono sicuro che Gilardino è l’uomo giusto per portare il Grifone alla salvezza».

COPPIA CON PINAMONTI – «Andrea è un attaccante che mi piace molto, sono sicuro che quest’anno andrà in doppia cifra. E penso che possa giocare in coppia con Balotelli, una volta che Mario avrà trovato la condizione migliore. Due come Pinamonti e Balotelli possono creare parecchi problemi ai difensori avversari».