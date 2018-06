I tifosi del Milan oggi fanno festa per la loro bandiera: l’ex difensore rossonero Paolo Maldini compie cinquanta anni

Il tempo passa in fretta ma Paolo Maldini sembra ancora un ragazzino. Oggi, martedì 26 giugno, l’ex difensore del Milan e della Nazionale compie cinquanta anni, ma il fisico è ancora quello di uno sportivo in piena regola (non a caso gioca a tennis a buoni livelli). Per i tifosi del Milan è una giornata di festa, tanto che sui social sono già partiti gli auguri a Maldini: i fan hanno tirato fuori immagini d’epoca e hanno celebrato il capitano. Ci ha pensato anche la pagina ufficiale del Milan, che ha creato un video collage delle figurine di Maldini in tutta la sua carriera.

Nato nel 1968 a Milano, è entrato nelle giovanili del Milan nel 1978 e si è messo addosso il rossonero per l’ultima volta nel 2009, dopo trentun anni. Ha esordito in prima squadra con Nils Liedholm nel 1984-85 e poi ha vissuto tutta l’epopea vincente del Milan di Berlusconi, per cui è stato capitano dal 1997 (anno del ritiro di Baresi) al giorno dell’addio, Fiorentina-Milan del maggio 2009. Nonostante qualche screzio coi tifosi – come nell’ultima a San Siro – è ancora oggi una delle figure più amate della storia del Milan. Per questo sui social fioccano gli auguri, ricolmi di nostalgia.