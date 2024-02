Paolo Zanetti: «Baldanzi-Dybala insieme? Vi dico la mia»

Paolo Zanetti, ex allenatore dell’Empoli, ha parlato del passaggio di Baldanzi alla Roma al Corriere dello Sport

BALDANZI-ROMA – «Per me può anche integrarsi con Dybala, non essere solo la sua alternativa. Di sicuro ha molti margini di miglioramento e con un allenatore come De Rossi crescerà anche in una posizione nuova».