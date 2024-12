Papu Gomez svela: «L’Atalanta corre più di tutte, Gasperini ha un segreto…»

Le parole del del Papu Gomez, ex attaccante argentino dell’Atalanta, sulla straordinaria preparazione fisica dei nerazzurri

Il Papu Gomez si è raccontato in un’intervista a La Repubblica in cui ha parlato del suo passato all’Atalanta.

TORNARE ALL’ATALANTA – «Sarebbe stupendo, oggi è una big. Però non credo abbiano bisogno di me, vanno fortissimo. Sento di potere ancora fare la differenza anche in Serie A. Il rapporto con Ilicic? Lo sento sempre. Mi piacerebbe andarlo a trovare al suo Paese».

IL SEGRETO DI GASPERINI – «Il metodo di Gasperini è allenarsi più degli altri. Ho giocato 20 anni in sei club, più la nazionale. Non mi sono mai allenato come a Zingonia. Lì c’è cura per nutrizione e recupero. Si prendono proteine, ci si riposa».

DOPING E RITORNO IN CAMPO – «Sono felice, sto uscendo dal tunnel. Il primo anno è stato complicato, adesso sono più fiducioso. Se non succede qualche miracolo, potrò tornare in campo il prossimo ottobre. Dove? Vedrò chi mi chiama. Mi piacerebbe giocare in Italia o in Spagna, purché sia vicino. I miei tre figli sono italiani».