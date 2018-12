Paquetà c’è: in tribuna per Milan-Torino, punta già la Supercoppa con la Juve

Lucas Paquetà, primo colpo di mercato del Milan, sbarcherà in Italia nelle prossime ore ma sarà disponibile solo da gennaio

Il primo colpo di mercato di gennaio l’ha messo a segno il Milan, assicurandosi LucasPaquetà, talento brasiliano classe ’97. Leonardo ha scommesso tanto su di lui, il Milan ha investito 35 milioni di euro. Il dirigente, che ha portato in Italia, fra gli altri, Kakà, spera di aver visto giusto anche questa volta. Lucas, che ha da poco terminato gli impegni con il suo Flamengo, sbarcherà in Italia nelle prossime ore: il giocatore sarà a disposizione di Gattuso solo a partire da gennaio ma nel frattempo arriverà in Italia per sbrigare le prime pratiche.

Il brasiliano lascerà la sua Patria nella giornata odierna e domani sarà a San Siro per assistere a Milan-Torino. Dopo Higuain (se riscattato), Paquetà è il colpo più caro dell’era Elliott. Il talento brasiliano ha numeri d’alta scuola e dovrà dimostrare di essere un grande giocatore anche in Italia. I siti di statistiche brasiliani lo hanno eletto miglior giocatore del campionato: mischiando tutti i suoi numeri ne esce una partecipazione al gioco impareggiabile: 95 tiri, 10 gol, 41 passaggi chiave, 79 tackle, 55 dribbling riusciti. Il giocatore resterà in Italia per 3-4 giorni: visite e primi incontri, poi il ritorno in Brasile prima del definitivo trasferimento in Italia con Juve-Milan di Supercoppa del 16 gennaio nel mirino.