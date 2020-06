Paratici lancia l’ultimatum alla squadra: non saranno più ammessi errori

Paratici, ultimatum alla squadra: non sono ammessi altri errori. Il CFO presente alla Continassa per mandare un messaggio chiaro

Come sottolinea Tuttosport, Fabio Paratici nella giornata di ieri ha seguito parte dell’allenamento della Juventus a bordo JTC della Continassa. Non un evento eccezionale, ma questa volta il CFO bianconero recava con sé un messaggio, un ultimatum quasi.

Dopo le sconfitte in finale di Coppa Italia e in Supercoppa, nono sono tollerati altri errori da parte del gruppo di Sarri. Richieste, in tal senso, massima concentrazione e applicazione.