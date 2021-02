Paratici: «Siamo concentrati. Giocare prima il ritorno col Napoli conta poco»

Paratici a Sky Sport: le dichiarazioni del dirigente della Juventus prima del match di Serie A disputato contro il Napoli

Fabio Paratici parla a Sky Sport prima del match del Maradona contro il Napoli.

EUFORIA PER LE VITTORIE – «Ci siamo guadagnati partita per partita le nostre vittorie, siamo concentrati. C’è un bel clima certamente, ma siamo molto concentrati per questa gara».

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

GIOCARE PRIMA IL RITORNO – «Noi guardiamo partita per partita, andata o ritorno conta poco. La partita in Supercoppa è stata complicata, ma ha dato una continuità importante. Bisogna fare i complimenti alla società, alla dirigenza. Sarà una bella partita e cercheremo di portare a casa un risultato positivo»