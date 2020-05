Pardo: «Del Piero un’eccezione rispetto alle altre stelle della Juve» – VIDEO

Pierluigi Pardo celebra Alessandro Del Piero, ex attaccante e capitano della Juventus. Le parole del giornalista – VIDEO

Alessandro Del Piero fa parte di quella cerchia di calciatori destinati a lasciare un segno speciale non soltanto nella storia del calcio, ma anche in quella delle stesse squadre per cui hanno lottato in campo.

Nel corso del format “Parto con il Pardo” di Pierluigi Pardo, in onda su Dazn, il commentatore e giornalista sportivo ha parlato così dell’eterno numero 10 che ha fatto la storia della Juventus: «Del Piero è stato un’eccezione rispetto alle altre stelle della Juve».