Leandro Paredes, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, può tornare in Italia. Il Milan pensa a lui come alternativa a Biglia

Il Milan cerca un nuovo centrocampista centrale e uno dei profili maggiormente graditi alla nuova area tecnica rossonera è quello di Leandro Paredes. Il centrocampista centrale classe ’94, di proprietà dello Zenit San Pietroburgo, potrebbe tornare in Italia dopo l’avventura in Russia. Lucas Biglia, per caratteristiche, è un giocatore unico all’interno dell’organico rossonero ma l’idea del Milan è quella di regalare a Rino Gattuso una valida alternativa nel mezzo. Locatelli è andato via, Montolivo e Bertolacci non convincono al 100% e così potrebbe arrivare un nuovo argentino per rimpiazzare l’argentino Biglia.

Secondo Il Corriere dello Sport, Leonardo segue altri centrocampi, come Fabregas e Rabiot (entrambi in scadenza con i rispettivi club) ma il preferito nel ruolo di regista rimane Leandro Paredes. La Roma lo ha ceduto allo Zenit per 25 milioni e nella gestione Mancini non è mai stato in discussione. Il giocatore però avrebbe nostalgia dell’Italia e potrebbe tornare nella nostra Serie A, tanto che in estate ci sono stati degli approcci con alcuni grandi club nostrani. Lo Zenit chiede 35 milioni ma si può chiudere a 30. Il Milan non può permettersi un acquisto di tale portata a gennaio ma a giugno le cose potrebbero cambiare. I rossoneri seguono l’ex Roma Leandro Paredes: l’argentino può essere l’erede di Biglia.