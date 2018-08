Continua la campagna acquisti di rafforzamento della squadra ducale, che è vicinissima all’acquisto del playmaker cresciuto nel Milan

Continua la settimana di fuoco del Parma per quanto concerne gli innesti per rafforzare il pacchetto a disposizione di D’Aversa. La clamorosa sconfitta in coppa Italia contro il Pisa (club di Lega Pro) ha attivato un campanello d’allarme che ha svegliato dal letargo lo staff ducale per imbastire una rosa più ambiziosa. Oltre al colpaccio Inglese, in arrivo è anche Gervinho, cavallo di ritorno in Italia dopo l’esperienza poco fortunata ma molto redditizia in Cina. Più lontano invece appare Karamoh, che vorrebbe restare all’Inter per giocarsi le proprie chance.

Dopo aver migliorato e non poco il reparto avanzato, la squadra emiliana è al lavoro per rinforzare il centrocampo. Non solo Grassi, la squadra reduce da tre promozioni consecutive è vicinissima a Di Gennaro, regista ex lazio. La sua esperienza nel club romano non è stata da incorniciare, vedremo se riuscirà a trovare maggiore continuità nella nuova squadra.