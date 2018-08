Inter, ancora da capire il futuro di Yann Karamoh: il club nerazzurro vuole mandarlo in prestito, ma lui preferisce restare

Con l’arrivo di Keita Baldè e Lautaro Martinez in attacco, l’Inter potrebbe decidere di privarsi in prestito del giovane Yann Karamoh. Sul giocatore, stando a quanto riportato da Sky Sport, c’è ormai da qualche settimana il Parma, ma nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Al momento, però, il giocatore non sarebbe così convinto di lasciare i nerazzurri ed avrebbe espresso la volontà di rimanere alla corte di Luciano Spalletti per giocarsi le proprie chances.