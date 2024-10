Parma Cagliari, Obert: «Ecco COSA dobbiamo fare per VINCERE»

Adam Obert è intervenuto in occasione dell’intervista di fine primo tempo nel match tra Parma e Cagliari

Adam Obert, difensore del Cagliari, ha parlato nella consueta intervista flash all’intervallo ai microfoni di Danz del match contro il Parma.

OBERT – «Siamo venuti qui per vincere la partita e stiamo facendo tutto quello che avevamo preparato in questi giorni. Ovviamente in questo secondo tempo ci sarà la reazione del Parma e dovremo essere bravi a non perdere lucidità. Continuiamo così, la gara è ancora lunga e dobbiamo essere concentrati per 100 minuti»