Parma-Frosinone highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 11ª giornata della Serie A 2018/2019

Allo stadio Tardini per l’11° turno di Serie A, si gioca Parma-Frosinone. I gialloblù cercano un successo dopo le sconfitte maturate contro Atalanta e Lazio, i tre punti servirebbero per cementare la posizione tranquilla di metà classifica. In casa ciociara si cerca di dar seguito alla vittoria ottenuta contro la Spal ed il pari con l’Empoli.

L’arbitro di Parma-Frosinone è Manganiello. Lo Cicero e Valeriani i guardalinee, Piscopo è il quarto uomo. Al VAR c’è, invece, Maresca assistito da Tasso. Ecco i gol e gli highlights di Parma-Frosinone: