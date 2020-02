Parma, Gervinho è fuori rosa: la situazione

Gervinho fuori rosa al Parma dopo aver chiesto la cessione: il club gialloblù ora cerca un acquirente per l’attaccante

Il Parma ha deciso di mettere fuori rosa Gervinho dopo la richiesta di essere ceduto nelle ultime ore del calciomercato invernale. L’attaccante ivoriano è dunque in attesa di una nuova destinazione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Daniele Faggiano sta sondando i mercati ancora attivi per poter monetizzare dalla vendita di Gervinho e pianificare alcune mosse in prospettiva della prossima stagione.