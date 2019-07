Il Parma ha un nuovo centrocampista brasiliano: Hernani. Ecco le sue prima parole da giocatore gialloblù

Hernani è il nuovo colpo di mercato del Parma. Il centrocampista brasiliano è sbarcato in Italia per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club e ha parlato a Sky Sport al suo arrivo sul suolo italiano.

«Sono felice di essere arrivato a Parma, credo sia la piazza migliore per me. Io come Adriano a Parma? Spero di poter fare com lui» le sue parole.