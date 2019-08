La Juve a Parma non ha quasi mai attaccato a sinistra, con Alex Sandro troppo isolato dal resto della squadra. Quasi mai servito in situazioni pericolose

La Juve contro il Parma ha sviluppato il gioco a destra, concentrando gli uomini su quel lato e ricoprendo gli spazi interni di parecchi riferimenti. E’ una squadra che rispetto a quella di Allegri cerca il fraseggio interno.

La Juve ha però un po’ esagerato sotto un certo punto di vista, di fatto non ha mai utilizzato il lato sinistro del campo. Come si può vedere nella slide sopra, tutta la squadra era concentrata a destra. Solo Sandro copriva la fascia mancina del campo, senza poter mai essere servito in situazioni utili. Un po’ troppo isolato dal resto della squadra.