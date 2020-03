Parma: la squadra di D’Aversa è quella che segna di più in contropiede

Il Parma di D’Aversa vuole attaccare principalmente in spazi lunghi. Nessuno più di loro segna tramite contropiede

Il Parma di D’Aversa è una delle squadre più peculiari della Serie A. Si distingue per una fase di non possesso molto passiva e accorta, con la voglia di attaccare principalmente tramite situazioni di ripartenza. Si esalta nell’aggredire tramite transizioni lunghe, anche grazie alla presenza di molti velocisti.

Come riporta il sito Whoscored.com, il Parma è la squadra che in Italia segna di più tramite situazioni di contropiede (inteso come ripartenza lunga): ben 8. Dato che fotografa bene lo stile tattico dei ducali.