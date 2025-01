Parma, Pecchia: «Man è in dubbio, si è allenato così. Contro il Genoa ambiente particolare»

Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Genoa. I dettagli

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Genoa.

MAN – «Settimana regolare, rispetto alla scorsa. Non avremo con noi Benek, Man si è allenato parzialmente. Parte con noi ma è da gestire. Il gruppo è quasi al completo».

MERCATO – «Sarà un mese così, bisogna tenerne conto. Chichizola ha dato tanto al club, a lui va un ringraziamento. E’ arrivato Marcone, ci darà una grande mano nel gruppo. Lovik si allena da qualche giorno con noi. C’è movimento ma la testa va tenuta sulla gara».

GENOA – «Il Genoa ha cambiato allenatore ma anche atteggiamento e stile in campo. Anche nel modo di stare in campo è cambiata, oltre che negli interpreti. In questo periodo hanno fatto cose importanti, vogliono giocare e proporre. Sanno essere alti e aggressivi, in un ambiente che spinge tantissimo, sarà molto bello e stimolante».

