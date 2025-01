Parma, Pecchia: «Tanti rimpianti, ma c’è una cosa positiva»

Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, nel post partita della sfida di Serie A contro il Genoa. Tutti i dettagli in merito

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn nel post partita della sconfitta contro il Genoa.

SCONFITTA –«Il gol che rompe la partita sposta gli equilibri e sposta la prospettiva della gara. Una gara equilibrata, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per far male al Genoa. Il secondo tempo è stata più equilibrata. Il gol è un gol e torniamo a casa con l’amaro in bocca».

COSA MANCA –«In questo momento abbiamo provato, non siamo riusciti a palleggiare dentro al campo. Il Genoa veniva con forza e con energia. Però l’aspetto tattico di stare così a metà strada era per avere più spazio e abbiamo avuto le situazioni che con maggiore qualità potevamo svilupparle meglio».

POCHE OCCASIONI –«Intanto bisogna centrare lo specchio. Le potenziali occasioni sono molte di più e dobbiamo fare attenzione. Perché le partite possono prendere una strada diverse. Maggiore attenzione perché quando siamo un blocco forte, abbiamo la possibilità ripartire».