Parma, Ribalta sbotta: «C’erano tre rigori per noi. Chiediamo rispetto»

Javier Ribalta, direttore del Parma, sbotta contro l’arbitraggio in conferenza stampa al termine della sfida contro la Reggina. Le sue parole:

ARBITRAGGIO – «Non ci siamo mai lamentati dell’arbitro, però quando è troppo è troppo. Oggi almeno due o tre episodi in area non fischiati. Incomprensibile che il VAR non dia rigore in quelle situazioni. Oggi siamo arrabbiati, non per la prestazione, ma per questi torti. Chiediamo un po’ di rispetto per il Parma Calcio, ci stiamo giocando tanto e oggi una vittoria avrebbe fatto la differenza»