Parma Torino, Izzo: «Ci manca la continuità per il salto di qualità»

Armando Izzo, difensore del Torino, spiega le insidie che nasconde la sfida contro il Parma. Ecco le parole del centrale

«Oggi affrontiamo una partita difficile. Esame per il Torino? Sì, ci manca la continuità per il salto di qualità. Il Parma sa chiudersi bene e ripartire, dobbiamo essere concentrati. Nkoulou? E’ un ragazzo straordinario, è importante per noi. Speriamo ci dia una grande mano».