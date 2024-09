Parma Udinese, esordio da INCUBO per Keita: entra e rosso

Parma Udinese è stata la prima volta di Keita con la maglia degli emiliani ed è stata tutto tranne che una gara da ricordare

Parma Udinese ha visto per la prima volta Keita con la maglia dei crociati in campo. Arrivato dall’Anversa per 15 milioni di euro, il centrocampista non poteva iniziare peggio la sua avventura in Italia.

Entrato al 55esimo, al minuto sessantadue il classe 2002 viene ammonito per un fallo in ritardo e al 73′ commette un ingenuità venendo espulso. La gara era ancora sul 2-2.