Partita del Cuore, le Juventus Women giocheranno parte della sfida

La Juventus Women scende in campo contro la Nazionale Cantanti per la Partita del Cuore: giocheranno i primi minuti

Dopo le polemiche in seguito alle vergognose parole del direttore della Nazionale Cantanti ad Aurora Leone dei The Jackal, la Partita del Cuore apre all’uguaglianza: la prima parte di gara verrà giocata dalla Juventus Women, come ha comunicato la stessa società bianconera.

«Il grande appuntamento dell’Allianz Stadium di questa sera, la Partita del Cuore 2021, avrà uno “start” molto particolare. Saranno le Juventus Women a giocare per la prima parte della serata contro la Nazionale Italiana Cantanti, per raccogliere fondi in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Fin dalla loro nascita, le Juventus Women hanno svolto un ruolo fondamentale nella rottura delle barriere e degli stereotipi, e lo hanno fatto con eleganza e classe, intraprendendo un viaggio che le ha portate a vincere, finora, sette trofei in quattro anni. La loro lotta per l’uguaglianza e contro la discriminazione continua, e continuerà anche questa sera, come testimonia la loro presenza alla Partita del Cuore. Le Campionesse d’Italia, per l’occasione guidate da Sinisa Mihajlovic in panchina, giocheranno i primi minuti della partita dell’Allianz Stadium, dopodiché scenderà in campo, sempre contro la Nazionale Italiana Cantanti, il team dei Campioni per la Ricerca».