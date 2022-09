Partita della Pace, Lotito: «Il calcio deve unire e non dividere»

Le parole di Claudio Lotito in vista della Partita per la Pace organizzata con la benedizione di Papa Francesco

Claudio Lotito ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della Partita della Pace. La gara si terrà il prossimo 14 novembre, allo Stadio Olimpico di Roma e sarà benedetta da Papa Francesco, vedrà il sostegno delle più grandi stelle del calcio mondiale. Di seguito le sue parole.

GARA — «Ho accolto con favore quest’iniziativa, ricordo che quando sono entrato nel mondo del calcio, una delle prime cose che ho detto è che il calcio deve essere didascalico e moralizzatore: insegnare e moralizzare. Stiamo attraversando un momento particolare, l’appello del Papa deve essere recepito da tutte le persone che vivono all’insegna dei valori dello sport. Le guerre nascono per prevaricare, non per tutelare. Questa guerra è nata per un interesse geopolitico che vede l’interesse dei diritti umani. Questo è un messaggio che colpirà nel cuore tutti coloro che sono amanti dello sport e della convivenza civile. Il calcio deve unire e non dividere, deve superare le prevaricazioni, anche le squadre più deboli raggiungono l’obiettivo e vincono».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM