Pastore in Italia, atto secondo: El Flaco è pronto a ritornare in Serie A, c’è la Roma che lo aspetta

Era l’estate del 2011 quando il Palermo vendette Pastore al Paris Saint-Germain per 42 milioni di euro. Allora era un grande talento, adesso è un centrocampista completo. El Flaco nasce trequartista, un’anima libera in mezzo al campo che, per rendere al meglio, ha sempre avuto bisogno di non essere imbrigliato tatticamente. A Parigi, però, qualcosa cambia, qualcuno lo cambia. Un nome a caso, Carlo Ancelotti.

E’ la stagione 2012/2013, quella della metamorfosi di Pastore da trequartista a mezz’ala. E sarà questo il ruolo che, molto presumibilmente, ricoprirà il sudamericano nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. Il suo arrivo, o per meglio dire ritorno, in Italia avverrà nella giornata di giovedì ed il tecnico della Roma, al solo pensiero, già si frega le mani. Tecnica di base e sensibilità da signore del calcio, letture e scelte di gioco sempre precise e argute. Pastore è la pedina mancante nel roster di EDF: la praticità di De Rossi nel fare schermo davanti alla difesa, la capacità di Kevin Strootman di ripulire palloni, le corse senza palla di Bryan Cristante in area, le linee di gioco di Lorenzo Pellegrini… ed ora lui.