Roma, il saluto di Pau Lopez: «Un onore e un piacere giocare qui»

Passato ufficialmente al Marsiglia, Pau Lopez ha voluto dedicare un lungo saluto alla Roma dopo i due anni nella Capitale

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità del passaggio di Pau Lopez al Marsiglia. Il portiere spagnolo lascia così la Roma, in prestito, dopo due stagioni e un totale di 76 presenze tra tutte le competizioni. Nonostante un amore mai del tutto sbocciato, l’estremo difensore spagnolo ha voluto salutare con un messaggio su Twitter i suoi ormai ex tifosi:

«Cari romanisti, come sapete la prossima stagione sarò in prestito all’OM. Ho trascorso due stagioni intense in questo magnifico club, dove ho potuto difendere la porta della Roma: la verità è che è stato un onore e un piacere. Vorrei ringraziare per l’amore e il sostegno ricevuti dai miei compagni di squadra, dal club e dai tifosi. Ora capisco perché questo club è così speciale. Grazie mille e buona fortuna per la nuova stagione che sta iniziando».

