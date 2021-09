Paulinho lascia l’Al-Ahli dopo quattro partite: «Circostanze di emergenza»

L’Al-Ahli ha annunciato l’addio di Paulinho per «circostanze di emergenza»: il comunicato ufficiale del club saudita

L’Al-Ahli ha annunciato l’addio di Paulinho per «circostanze di emergenza» dopo sole quattro partite. Il comunicato ufficiale del club saudita sull’ex centrocampista di Tottenham e Barcellona.

«L’Al Ahli ha completato le procedure per terminare il contratto del brasiliano Paulinho di comune accordo. Questo è stato causato da “circostanze di emergenza”, comunicate dal giocatore alla società negli ultimi tempi, che si riflettevano sulle prestazioni in campo. Ringraziamo e apprezziamo il giocatore per il breve periodo trascorso nel club e gli auguriamo successo per le prossime tappe».