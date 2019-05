Pavoletti da urlo: record di gol in stagione e 50esimo sigillo in Serie A. L’attaccante del Cagliari segna anche da ex al Genoa

Qualcuno fermi Leonardo Pavoletti, o almeno ci provi. L’ariete del Cagliari ha segnato da ex contro il Genoa, siglando di destro il suo 15esimo gol in campionato, oltre che il 50esimo della sua carriere in Serie A.

Per ‘Pavoloso’ si tratta della migliore stagione di sempre nel massimo campionato italiano a livello realizzativo. Un’annata indimenticabile per lui.