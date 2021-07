Pavoletti, lo scherzo a Jorginho: «Rosica ancora...». VIDEO

Pavoletti: «Jorginho rosica ancora! Sono stato l’unico a…». Il simpatico messaggio dell’attaccante del Cagliari

Simpatico messaggio Instagram di Leonardo Pavoletti che posta un video con Jorginho risalente ai tempi in cui entrambi giovano al Napoli.

L’attaccante del Cagliari ne ha approfittato per complimentarsi con l’ex compagno di squadra e per fare il suo in bocca al lupo alla Nazionale di Mancini in vista della finale di Euro2020 contro l’Inghilerra.