L’allenatore del Verona, Fabio Pecchia, esprime la sua amarezza per l’ennesima sconfitta che pregiudica ulteriormente l’obiettivo salvezza dei gialloblù

Il Verona perde ancora e fa un altro passo verso la retrocessione in Serie B. Al ‘Ferraris’ contro il Genoa finisce 3-1, coi gialloblù sempre più lontani dalla zona salvezza (-5 dal crotone quart’ultimo). L’allenatore Fabio Pecchia, intervenuto dopo la gara di Marassi, ha espresso la sua amarezza per la sconfitta: «Anche oggi abbiamo provato a portare a casa il risultato ma non ci siamo riusciti. Forse meritavamo di più. Si fa fatica a tornare a casa così però dobbiamo riprendere la mentalità e pensare alle prossime partite – le sue parole a Sky Sport – Kean? Perderlo per mesi non è stato positivo, è lui il nostro capocannoniere e senza di lui abbiamo faticato».

Pecchia ha poi continuato così in conferenza stampa: «Ho sempre fiducia nel gruppo, molte volte abbiamo pagato il fattore dell’età. Oggi sull’1-1 potevamo gestire meglio i palloni, ma sono contento comunque dei miei ragazzi perché hanno provato a reagire nonostante tutto. Sono dispiaciuto per oggi perché meritavamo di portare a casa almeno un punto, anche se non avrebbe fatto una grossa differenza per la classifica. L’esultanza di Bessa (ex Hellas, ndr)? Mi dà più fastidio quando non si esulta».