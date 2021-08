Pedro Lazio, il club vuole tesserarlo subito per averlo ad Empoli: i dettagli

Pedro è virtualmente un giocatore della Lazio, decisiva la chiamata di Sarri per questo trasferimento storico. Ecco i dettagli

Da una parte all’altra del Tevere. Pedro è virtualmente un giocatore della Lazio. A convincerlo è stato Maurizio Sarri che – come secondo Il Messaggero – si è mosso quasi da dirigente, contattando in prima persona lo spagnolo.

I biancocelesti non vogliono pagare il cartellino e secondo questo punto non ci sarebbe nessun ostacolo da parte della Roma, che vuole però approfittarne sulla buonuscita. L’ex Chelsea potrebbe addirittura rinunciarvi, in modo da consentire alla Lazio di tesserarlo entro le 12 di domani ed essere disponibile a Empoli. Si tratta di un trasferimento storico – sottolinea il quotidiano – perché diretto, da una squadra all’altra della capitale: non accadeva da 40 anni.