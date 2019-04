Lorenzo Pellegrini nel mirino dell’Inter. Il centrocampista della Roma piace ai nerazzurri: le ultimissime notizie

«Qui sono a casa, sto bene: la Roma è una delle società più importanti d’Italia. Non cerco altro, vediamo: rimanere qui mi renderebbe orgoglioso, ma ci sono delle dinamiche che non puoi gestire in prima persona» ha detto quest’oggi Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe ’96 della Roma, in merito al suo futuro. Un futuro che potrebbe non essere più a tinte giallorosse. Il calciatore, romano e romanista, vuole proseguire la sua avventura a Roma ma certe dinamiche sono imprevedibili. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter ci sta facendo più di un pensierino, con Marotta suo estimatore sin dai tempi della Juventus.

L’amministratore delegato ha avuto delle ottime referenze anche da parte di Giovanni Carnevali, suo grande amico e dirigente del Sassuolo. L’Inter è pronta a muoversi in estate per Lorenzo Pellegrini, giocatore legato alla Roma da un lungo contratto ma con una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. La novità riguarda il possibile inserimento nell’affare di Ionut Radu. Il portiere ora al Genoa verrà acquistato dall’Inter tramite recompra e potrebbe essere girato ai giallorossi, alla ricerca di un portiere che sia in grado di rimpiazzare Olsen, ormai prossimo alla cessione.