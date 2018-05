Unai Emery, nuovo allenatore dell’Arsenal, starebbe guardando alla Serie A per rinforzare il suo centrocampo: Lorenzo Pellegrini e Dennis Praet gli obiettivi

L’Arsenal, dopo aver detto addio ad Arsene Wenger dopo oltre 20 anni insieme, ha voltato pagina affidando la guida tecnica ad Unai Emery, ex tecnico del Paris Saint Germain. Una scelta epocale, cui farà seguito un mercato altrettanto importante. Pur conservando l’idea di un roster dall’età media piuttosto bassa, il focus della dirigenza londinese, rispetto al passato, stavolta pare orientato fortemente verso la Serie A, come fa sapere Sky Sport. Sul taccuino dei Gunners ci sarebbero, infatti, i nomi di Lorenzo Pellegrini della Roma e di Dennis Praet della Sampdoria.

Per la mezz’ala giallorossa ci sarà da battere l’agguerrita concorrenza della Juventus, ma l’Arsenal può giocarsi la carta Unai Emery. Il tecnico, ai tempi del Siviglia, ha lavorato con Monchi, attuale direttore sportivo della Roma. La società londinese vorrebbe acquisire le prestazioni di Pellegrini senza dover ricorrere al pagamento della clausola rescissoria, intavolando così una trattativa e concordando il prezzo con Monchi. La spesa dei Gunners in Italia, però, potrebbe non fermarsi qui, visto che è stato fatto un sondaggio per Praet con la Sampdoria, oltre ad aver già avuto contatti con l’entourage dell’ex stella dell’Anderlecht. Minimarket Serie A.