Pellissier annuncia: «Il Chievo ripartirà dalla terza categoria»

Sergio Pellissier, storico capitano del Chievo, ha parlato del futuro del club gialloblù. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Teleradiostereo.

«Ripartiremo dalla terza categoria, perché non abbiamo fatto in tempo per la D. Ricreeremo il settore giovanile, l’obiettivo è di riformare un gruppo, per poi scalare via via categorie, dobbiamo solamente ripartire, non potevamo far morire il Chievo».