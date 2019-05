Guardiola si laurea campione d’Inghilttera e raggiunge quota 8 campionati in 3 paesi diversi. Ma manca l’Italia…

Il Manchester City si laurea campione d’Inghilterra. Pep Guardiola raggiunge così quota 8 campionati degli ultimi 10 che ha giocato. Ha vinto in Spagna con il Barcellona, in Germania con il Bayern Monaco ed infine in Inghilterra con il Manchester City. Una striscia positiva storica.

Solamente due volte a dovuto rinunciare al titolo nazionale: all’ultimo anno con i catalani, nel 2011/2012, stagione che vinse il Real Madrid (distanziando Guardiola di quattro punti) e poi nel 2016/2017, al primo anno in Inghilterra: quando si classificò terzo, dietro Tottenham e il Chelsea campione. E chissà che nelle prossime stagioni non decida di confrontarsi anche con il campionato italiano.