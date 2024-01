Percassi: «L'Atalanta è competitiva. Su mercato e Scamacca...»

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi: tra obiettivi, calciomercato e qualche analisi sui nuovi acquisti

Al Corriere della Sera, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha rilasciato qualche dichiarazione interessante.

OBIETTIVI – «Il bilancio è attualmente positivo, considerando che prima dobbiamo raggiungere i 40 punti per la salvezza, per poi volare ad alta quota tra campionato e coppe. L’Atalanta sta vivendo annate straordinarie in Europa, tutto grazie ad una continuità assai fondamentale».

CALCIOMERCATO – «Abbiamo investito tanto sull’attacco per mettere a disposizione di Gasperini giocatori con caratteristiche diverse tra i quali potesse scegliere in base alle sue esigenze, in ogni gara. Bergamo è la piazza giusta per crescere considerando che siamo il 3° attacco della A. Non partirà nessun big (Ederson accostato alla Juve ndr), saremo pronti a sfruttare le occasioni che ci capiteranno sul mercato».

STADIO – «Il nostro sarà uno stadio 25 mila posti con un grande investimento: pari a 100 milioni di euro, dove nella nuova Curva Sud ci sarà il “museo dell’Atalanta”. Sogno di entrarci regalando a mio padre un’altra stagione in Europa».

SCAMACCA – «Scamacca ha bisogno di trovare continuità, in campo dà sempre la sensazione di poter segnare. Crediamo nelle sue qualità e sono convinto che da qui alla fine sarà fondamentale. Sbloccato lui, diventeremo più forti».