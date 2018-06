Perisic non si sbilancia: «Champions dopo il Mondiale? Vedremo». E il Tottenham…

Ivan Perisic tra Mondiale, Champions League e mercato. Il giocatore ha parlato dell’Inter ma non solo: le sue parole

Una risposta che può voler dire tutto ma può non voler dire niente. Ivan Perisic, esterno d’attacco dell’Inter, sta giocando il Mondiale con la sua Croazia, che è partita con il piede giusto, vincendo per 2 a 0 nel match d’esordio contro la Nigeria. L’esterno croato ha parlato a La Gazzetta dello Sport tra presente e futuro e ha preferito non sbilanciarsi: «Se mi eccita l’idea di preparare la Champions dopo il Mondiale? Vedremo quando tornerò in Italia. Ora sono qui per il Mondiale e non voglio pensare ad altro».

Sul giocatore c’è sempre il Tottenham ma al momento non sembrano esserci sirene, concrete, di calciomercato. Questo è l’anno del Mondiale e il calciomercato potrebbe prendere realmente il via proprio al termine della kermesse in Russia. Il Tottenham potrebbe cedere Eriksen e potrebbe avere una somma importante da investire. In Inghilterra hanno rilanciato l’interesse degli Spurs nei confronti di Ivan Perisic. Al momento non sono state presentate offerte. L’Inter non vuole privarsi dei suoi migliori calciatori e difficilmente lascerà andare il croato ma con un’offerta importante, secondo La Gazzetta dello Sport, tutto potrebbe cambiare.