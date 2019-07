Perotti: «Ci stiamo abituando a Fonseca. Ho voglia di riscatto»

La Roma vince 10a1 nell’amichevole contro il Trastevere. A margine della partita, ha parlato Diego Perotti

Ai microfoni di Roma TV, è intervenuto l’esterno offensivo Diego Perotti dopo l’amichevole contro il Trastevere. Ecco le sue dichiarazioni: «Abbiamo cercato di giocare come vuole il mister, fisicamente stiamo crescendo molto e queste partite servono per mettere in campo tutte le indicazioni del mister. Quando c’è un mister con nuove idee non è mai facile all’inizio, cerchiamo di fare ciò che ci chiede».

RISCATTO – «Ho voglia di riscatto, purtroppo la scorsa stagione è andata malissimo e in questa spero di rifarmi, abbiamo avuto tanti infortunati e, se non li avremo, potremmo fare molto meglio».

SPINAZZOLA – «Conosciamo le sue qualità dai tempi dell’Atalanta, sarà una bella sfida con Kolarov, dico che siamo coperti bene in quella zona».

FONSECA – «Bene, poi è normale che bisogna fare le cose in maniera diversa con un nuovo mister. Ce la stiamo mettendo tutta, non è facile anche perché lui non parla la nostra lingua. Noi stiamo dando tutto per una stagione che si prospetta lunga, penso che stiamo provando a fare le cose che ci chiede».

DIFFERENZE CON DI FRANCESCO – «A noi esterni chiede di giocare tra le linee e cercare lo spazio, lasciando ai laterali la zona aperta del campo. Se ci abituiamo a fare bene questo, possiamo fare bene. Sono piccole cose che aiuteranno il nostro gioco».