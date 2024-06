Perù-Canada: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo Sporting Park l’incontro della Copa America Perù-Canada: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Sporting Park di Kansas City va in scena la partita della Copa America tra Perù-Canada, secondo turno del girone A. I sudamericani hanno pareggiato per 0-0 la prima contro il Cile, mentre i canadesi hanno perso contro l’Argentina. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Perù-Canada, le probabili formazioni

PERU’ (3-5-2): Gallese; Callens, Zambrano, Araujo; Polo, Peña, Cartagena, Quispe, Advincula; Lapadula, Guerrero. CT: Fossati.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Koné, Eustaquio, Millar; Larin, David. CT: Marsch.

Perù-Canada: orario e dove vederla in tv

Perù-Canada si gioca nella notte tra lunedì 25 giugno e martedì 26 giugno quando le lancette dell’orologio in Italia segneranno la mezzanotte. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.