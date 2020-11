Oddo rischia l’esonero dopo la nuova sconfitta sul campo del Lecce. Cittadella decisiva, Pillon pronto al ritorno sulla panchina del Pescara

Si fa sempre più delicata la posizione di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara. Nuova sconfitta ieri sera contro il Lecce, con i ‘Delfini’ che hanno collezionato cinque ko consecutivi in sei partite di Serie B.

Momento critico per Oddo, con la prossima sfida contro il Cittadella che sarà decisiva per il suo futuro. Il presidente Sebastiani riflette sulla posizione del tecnico, con Pillon pronto al ritorno in caso di esonero come riporta Sky Sport.